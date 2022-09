Alles see oli, kui sportlik vürtsitüdruk Mel C ehk Melanie Chisholm viskas tagurpidi saltosid ja laulis naiste võimust. Tegelikult on möödas aga 25 aastat, kui kõigi aegade edukaim tüdrukutebänd Spice Girls maailma vallutas. Kuid see aeg polnud läbinisti roosiline. Värskes autobiograafias «Who I Am» avaldab Mel C, et ta põdes kliinilist depressiooni ja söömishäiret, mis viis ta peaaegu enesetapuni.