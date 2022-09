Praegu on kauboistiilist saanud keskne vürts sügise moekaardis, mis kannab vabaduse, vapruse ja funktsionaalsuse sõnumit. Just need väärtused, mille järele moekandjate süda igatsust tunneb. Aga stiil ise on igavesti äge ja väärib kahe käega soovitamist. Uskuge, kui selle aluseks poleks olnud midagi väga praktilist ja vastupidavat, poleks see Metsiku Lääne karmides oludes kuidagi vastu pidada saanud.