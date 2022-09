Dieedi pidamine on üks keeruline värk. Eesmärkide saavutamiseks on vaja elustiili muuta, aga joonel püsida on pikas plaanis väga raske, eriti kui soovitud tulemused on aeglased või edasiminekut polegi. Kui oled oma toitumisega põhjalikult tegelenud, edu pole saavutanud ning enesetunnegi on nadi, on aeg lõpetada, sest on ilmselge – see ei toimi.