Inimkond on aegade algusest peale püüdnud end lakkamatult ilusaks teha, kuid meetodid on kõvasti edasi arenenud. Möödas on ajad, kus enda üles löömine tähendas seebiga pesemist, naturaalset parfüümi ja õrna põseruuži. Alljärgnevad ekstreemsed iluprotseduurid näitavad, kui kaugele on inimesed valmis minema, et saavutada nooruslikku sära.