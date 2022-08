Kõht kogu aeg tühi? Sul on vaja süüa rohkem neid toite

Tunned end pidevalt näljasena? Pidev nälg ei tee mitte üksnes tuju pahuraks, vaid vähendab ka energiat. Lisaks viib see liigse söömiseni, mis toob kaasa kaalutõusu ja muud hädad. Ehkki mõned seostavad pidevalt korisevat kõhtu stressiga, ütlevad eksperdid, et tegelik põhjus on toitainepuudus.