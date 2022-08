TASUB TEADA ⟩ 4 toitu, mida iga päev süües käid regulaarselt häda number kahel

Need on neli toitu, mida tuleks teadlikult oma toitumiskavas hoida.

1. Avokaado

Kiudained on regulaarse seedimise puhul väga olulised. Neid on kaht sorti: lahustuvad ja lahustumatud. Esimesed lisavad väljaheitele mahtu ja teised soodustavad selle liikumist. Avokaado on suurepärane lahustumatu kiudaine allikas.

2. Keefir

Kui tahad korrapäraselt mõtlemise kabinetis käia, siis tuleb soolestiku baktereid toita. Miski ei tee seda nii hästi kui kääritatud toidud, nagu keefir, kimtši ja isegi kombucha.

3. Kaerahelbed

Eelistad sa neid leotada üleöö jogurtis või valmistada kaerahelbeputru, on see üks hommikusöögi koostisosa, mis teeb soolestikule rõõmu. Kaerahelvestes on nii lahustuvad kui ka lahustumatud kiudained.

4. Kuivatatud ploomid