Jäta suvega stiilselt hüvasti

Meeleolukas suvi hakkab lõppema ning aeg on hakata kooliks-tööks valmistuma. Sügise lähenemisega kaasneb iga-aastane peavalu: mida septembris aktusele selga panna? Puhkuse järel võib tekkida kontoriinimestelgi küsimus, kas peaks uue hooaja saabudes garderoobis inventuuri tegema. Kontoririided kipuvad olema sageli ebamugavad ja üksteisega sarnased ning esmapilgul võib tunduda, et mänguruumi on vähe. Kui veidi süveneda, on võimalik ka ametliku riietuse mõne lihtsa liigutusega pilkupüüdvaks muuta.