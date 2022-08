Teadlased on leidnud, et tugevalt töödeldud toidud muudavad vaimse tervise kehvemaks. Nende alla kuuluvad näiteks valmistoidud, mis sisaldavad vähe või üldse mitte täisteravilja; milles puuduvad olulised toitained, kuid see-eest sisaldavad maitse-, värv- ja muid aineid, mis muudavad toidu tarbijale atraktiivsemaks. Teisisõnu ei sarnane need kuidagi algsete toiduainetega, millest need on valmistatud.