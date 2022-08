TASUB TEADA ⟩ Kas tervisele on parem toasoe või jääkülm vesi?

Toasooja vee joomise kasulikkuse kohta on vähe teaduslikke uuringuid, kuid seda propageeritakse paljudes kultuurides. Teaduslikult on aga kindlaks tehtud see, et külm vesi ahendab veresooni, mistõttu imendub raskemini. Alternatiivsed praktikad, nagu näiteks ajurveda, väidavad, et kasulikum on juua soojemat vett, eriti hommikuti. Seda seetõttu, et äratad niimoodi oma seedesüsteemi üles.