Naine tellis oma abikaasa mõrva, kuid juhtus midagi täiesti ootamatut...

Plaan oli selline, et kaks neist tellivad mehe takso ning kolmas liitub nendega, enne kui nad mehe röövivad. 23. juuli pidi olema mõrvapäev, kuid läks hoopis nii, et mehed hakkasid pidutsema ja palgamõrvaritel polnud südant plaani lõpule viia. Selle asemel määrisid nad mehe ketšupiga kokku ja saatsid siis pildi naisele ja tolle armukesele. Viimane ilmselt taipas, et tegu on võltsinguga, sest võttis 1. augustil endalt elu, et vältida tagajärgi.