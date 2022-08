Just selline võrratu kõrvitsapüreesupp valmib Rainer Vakra koduköögis

Sügis peagi käes ja keha nõuab salatilehe, tomati ning kurgi asemel taas midagi soojendavamat ja toitvamat. Kõrvitsad on meie köökides levinud tooraine ja erinevad retsepte on terve internetiavarus täis. Rainer Vakra avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, milline kõrvitsapüreesupi valmistamise viis on nende peres palavalt armastatud. Retsept on liikunud põlvest põlve ning kolme lapse isana tunnistas, et see toit on alati oodatud valik nende pere toidulaual.