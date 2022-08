Teadlased väidavad, et see alkohoolne jook teeb pekile tuule alla

Kui sinu versioon lõõgastumisest juhtub olema tekiila, siis see artikkel kahtlemata rõõmustab sind. Teadlased leidsid, et agaavitaim, millest tekiilat valmistatakse, sisaldab magusainet, mis mitte ainult ei madalda veresuhkru taset, vaid muudab ka kehakaalu langetamise lihtsamaks. Agaavitaim on kasulik ka selle poolest, et toetab tervislike mikroobide kasvu suus ja soolestikus, kirjutab YourTango.