Maksal on palju funktsioone, sealhulgas aitab see toitu seedida, vitamiine ja mineraalaineid säilitada, toksiinidest vabaneda ja valke sünteesida. Kuigi maksal on ainulaadne võime end pärast kahjustusi ise taastada, ei ole see siiski võitmatu ning sinu valitud söögid-joogid avaldavad sellele suurt mõju.