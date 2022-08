RAHA KOHE OTSAS? ⟩ Neid asju muutes hakkad suuremat palka teenima

Enamik piiravaid uskumusi saab alguse juba varases eas. Näeme, kui palju ema töötab ja kui raske vaevaga isa raha teenib. Just seal tekib väikese inimese peas arusaam, et raha ei tule kergelt. Võib-olla kuulsid lapsena pealt vanemate vestlust, kus nad ütlesid, et «kõik rikkad varastavad». Paljud kinnistavad juba lapsena, et ausa tööga polegi võimalik just kuigi palju raha teenida.