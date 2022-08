KUNINGLIK KANA ⟩ Just selle retsepti järgi valmistatud roog võitis prints Harry südame

Tema biograafias «Finding freedom» on täpselt paljastatud, mida hertsoginna hommikuti sööb. Autorid Omid Scobie ja Carolyn Durand väidavad, et Meghani hommik algab tassi kuuma vee ja sidruniviiluga, millele järgneb mandli- või sojapiimaga tehtud kaerahelbepuder, kuhu on lisatud banaani ja magususe jaoks agaavisiirupit.