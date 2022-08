Kui oled pidevalt väsinud, kehvas tujus ja küüned murduvad, võib sul olla sellest puudu

Tema sõnul on see üks toidulisand, mille võtmist tuleks kaaluda, kuid tunned, et energiat pole, kannatad stressi ja ärevuse käes ning tead, et ei söö hetkel kõige paremini. Ajakirjas Human Psychopharmacology avaldatud hiljutine uuring näitas, et B6-vitamiini toidulisandid võivad aidata leevendada ärevust ja depressiooni.