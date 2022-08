Ega kaerahelbepuder ole asjata nii populaarne hommikusöök. Kaerahelbed sisaldavad häid süsivesikuid ja palju kiudaineid, mis tähendab, et see annab energiat ja kõht püsib kauem täis. Samuti on see väga mitmekülgne toit, sest saad selle peale lisada igasugu maitsvaid toiduaineid, et suurendada veelgi oma hommikusöögi toiteväärtust.