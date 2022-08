Laura Prits USA kohvikute hommikusöökidest: ühte toitu tahaks sealt ka Eestisse!

«Seda juhtub päris tihti, et panen oma köögis hea muusika valjult mängima ja hakkan tantsima...nii tuleb õige vibe peale. Söögitegemisega on aga nii, et rokkimisest ma köögis väga palju kaugemale ei jõuagi. Erand on siiski hommikusöökidega, need on alati minu teema,» sõnas Laura Prits.

Muusik rääkis ühtlasi ka oma mahlakatet hommikusöögielamustest, mida koges alles hiljuti toimunud USA reisi ajal. «Reis leidis aset tänavu maikuus. Olin kuulnud eelnevalt ulmelisi jutte sealsetest suurtest toiduportsjonitest! Ja kusjuures oligi nii - terve pere oleks saanud ühest portsjonist söönuks,» avaldas ta.

«Kui tellida USA hommikusöögikohas endale omletti, siis väga tihti see ei piirdu vaid munaga. Kaasa tuleb ka kolm võileiba! Kõrvale saab sinna veelgi kraami võtta. Kui tellida endale aga kosutav smuuti, siis sa ei saa endale vaid ühte klaasi....kaasa pannakse ka see kogus, mis blenderdamisest üle jäi - ja see lisaklaas polnud mitte väike. Kui bändikaaslastega hommikusöökidel käisime, siis nelja peale piisas meile kahest portsjonist,» muigas laulja.

Prits tunnistas, et igatseb ühte sealset toitu ka Eesti kohvikutes nautida. «Tõeliselt hea oli avokaadoga röstsai! Seda pakuti seal ciabatta stiilis ja kogu see asi oli lihtsalt nii maitsev. Huvitav oli ka see, et kuigi toidud on USA kohvikutes kaunis rasvased, siis maitse on neil siiski väga hea. Ju on leitud õige tasakaal,» rääkis ta.

Prits lisas, et muusikamaastikul on sel suvel mitmeid esinemisi ees. «Ziggy Wildiga on tulemas üks väga eriline akustiline kontsert. Teatrigaraažis 20. augustil! Laval on laiendatud koosseis ja tegemist on meil selle suve ühe tippsündmusega - üks tõeline särav täht sel hooajal. Ootame seda sündmust väga,» sõnas ta.