Kui sööd seda toitu iga päev, saad omale lameda kõhu

Avokaado on teadagi tervislik, kuid Illinoisi ülikooli teadlased läksid veelgi kaugemale ja avastasid, et avokaado igas päevas hoiab kõhu lamedana. Seda seetõttu, et sel on võime vähendada siseorganite ümber asuvat rasva.

Selle järelduseni jõudmiseks jälgisid teadlased 105 ülekaalulisest või rasvunud inimesest koosneva rühma toitumisharjumusi. Osalejad jagati kahte gruppi: üks sõi iga päev avokaadot ja teine mitte. 12 nädala pikkuse uuringu lõpus oli naistel, kes sõid avokaadot, vistseraalne rasv oluliselt vähenenud. Pange tähele, et meestel ei täheldatud mingeid muutusi.

Avokaadol on muidki kasutegureid peale selle, et see teeb ümmargusest kõhust lapiku. Lisaks vähendab see söögiisu ja aitab oma K-vitamiini sisalduse tõttu vähendada diabeedi tekkimise riski.