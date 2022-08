Ehkki paljud arvavad, et hommikusöögi ärajätmine teeb ainevahetusele teene, ei saa see arvamus olla tõest kaugemal. Lõkke põlema saamiseks tuleb see kõigepealt süüdata, seejärel lisada iga paari tunni tagant pisut puid, et see kenasti edasi põleks. Sama kehtib ka ainevahetuse kohta. Käivita see hommikul kiudainete, süsivesikute ja valkudega ning päeva jooksul lisa väikseid söögikordi ja vahepalasid.