Ootamatu seos depressiooni ja selle toiduaine vahel

Depressioon võib mõjutada ka füüsilist tervist, põhjustades peavalu ja kõhuprobleeme. Depressiooni all kannatavatel inimestel võivad tekkida ka uneprobleemid – nad kas ei maga piisavalt või magavad liiga palju. Kuigi on normaalne kogeda vahepeal lootusetust või kurbust, on lugu hoopis teine, kui see on inimese valdav olek.