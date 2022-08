PUNANE HUULEPULK ⟩ Miks kuningannad ja prostituudid seda armastasid ning Hitler vihkas?

Tänapäeval kannavad lugematud inimesed punast huulepulka. Miks siis endiselt tundub, et punane huulevärv on võimas ja julge avaldus? Võib-olla on siin midagi pistmist selle näiliselt lihtsa jumestusvahendi hämmastavalt keerulise ja poliitilise ajalooga.