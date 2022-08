See hõlpsasti valmistatav jook ajab seedimisele elu sisse

Kuigi selle taimega tehtud inimuuringuid on vähe, näitavad loomkatsed ja testid, et koriander reguleerib edukalt veresuhkru taset, tugevdab immuunsüsteemi, kaitseb südame-veresoonkonda ja aju ning parandab seedimist.

Kuigi on tõestatud, et koriander pakub tuge seedetraktile, on mõned rühmad, kel on parem sest maitsetaimest eemale hoida. Kui su organismile ei sobi koriander või sul on probleeme veresuhkru kõikumisega, tasuks sest eemale hoida või arstiga nõu pidada, kirjutab mindbodygreen.