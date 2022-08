Kahjuks pole olemas imetabletti, mis magusaisu kustutaks, aga kui tead selle põhjust, on seda lihtsam taltsutada. Mõnikord on magusaisu märk sellest, et keha vajab rohkem energiat ja süsivesikuid, kuid teinekord võivad seda esile kutsuda ka stress ja tugevad emotsioonid.