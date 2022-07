PUGI RÕÕMUGA ⟩ Just see toiduaine teeb meid kõige õnnelikumaks

Tõeline õnnetoit on täisrasvane maitsestamata jogurt, sest see toob meie kehasse häid baktereid. Kuna see on probiootiline, siis see teeb soolestiku õnnelikuks ja kui tema on rahul, siis oleme meiegi. Soolestikus asub mikrobioom, mille tasakaalust väljas olemisel on ka meie aju tasakaalust väljas, kirjutab Cosmopolitan.