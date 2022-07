SAMM-SAMMULT ⟩ Õpetus, kuidas saada kogukehaorgasmi

Orgasme on terve müriaad: kogukeha-, energia-, rinna-, kaela-, kõrva-, kurbuse- ja vihaorgasm ning need on vaid mõned näited, rääkis orgasmikoolitaja Bibi Brzozka Mindvalley suveülikooli korraldatud töötoas, mille eesmärk oli kogeda kollektiivselt kogukehaorgasmi. Ta rääkis täpselt, kuidas seda teha!