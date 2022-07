VAATA KAVA ⟩ Tasuta Mindvalley noortepäev toob Eesti ja Ukraina noorte ette maailmakuulsad inspiratsioonikõnelejad

«Olen kindel, et paljudel noortel inimestel on elus mitmeid küsimusi, millele üheaegselt lahenduste otsimine tekitab segadust ja ebakindlust. Traditsioonilisest koolist ei leia just need iseennast ja enese arendamist puudutavad küsimused tihti vastuseid,» sõnas Vishen ja lisas, et Mindvalley soovib avada noortele võimalikult vara ukse selliste teadmiste juurde, mis aitavad elada õnnelikumat ja tasakaalustatumat elu.

Visheni etteastele järgneb inspiratsiooniintervjuu noore muusiku Sissiga, kelle järel astub lavale Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd-Lakhiani, kes räägib sellest, kuidas kasvatada armastust enese vastu, taotlemata sealjuures täiuslikkust. Maailmakuulus terapeut ja enesehüpnoosi asjatundja Marisa Peer aga õpetab noortele, kuidas elu väljakutsetega toime tulla.

Teise eestlasest kõnelejana astub lavale laulja ja suunamudija Helen Adamson, tema järel aga räägib rahvusvahelise edukate noorte programmi The Knowledge Society eestvedaja Nadim Nasser õige mõttelaadi loomisest, et tänapäeva maailmas edukalt toime tulla. Mindvalley tervise ja fitnessi osakonna juht, treener Ronan Oliveira õpetab positiivset suhtumist oma kehasse ja eneseteadlikkust. Päeva viimane esineja, motivatsioonikoolitaja Florencia Andres annab aga noortele inspiratsiooni, kuidas oma unistuste suunas püüelda.

Ürituse ajakava:

10.00 Päeva sissejuhatus

10.30 Sissi Benita muusikaline avalöök

10.45 Vishen Lakhiani (Minvalley asutaja ja tegevjuht) – 6 phase meditation

11.30 Intervjuu – Sissi Benita

11.50 PAUS

12.00 Kristina Mänd-Lakhiani – How to love yourself imperfectly?

12.45 LÕUNA

13.45 Marisa Peer – Life Challenges and How Do We Face These?

14.30 Intervjuu – Helen Adamson

14.50 PAUS

15.00 Nadim Nasser – The Knowledge Society. How to navigate a changing world with tech and practice key mindsets for success and happiness.

15.25 Ronan Oliveira – Body Positivity and Self-awareness

16.20 Florencia Andres – Learn how to make your dreams come true.

16.55 Lõpusõnad