VAATA KAVA ⟩ Enesearenguplatvorm Mindvalley korraldab sel nädalal noortele tasuta inspiratsioonipäeva

Mindvalley on koolist erinevat haridusrada pakkuv veebipõhine õpikeskkond, millega on tänaseks liitunud juba 20 miljonit enesearengusse panustavat inimest. Kord aastas saavad osad selle keskkonnaga liitunud inimesed kokku, et koos füüsiliselt teadmisi omandada, tutvuda, sõpru leida.

Selline suursündmus toimub Tallinnas teist korda ja kohale saabuvad maailmakuulsad autorid ja kõnelejad, et inspireerida ja toetada kuulajaid treeningutes ja toitumises, isiklikus arengus, ettevõtluses, suhetes ja spirituaalsuses.

Igal Mindvalley ülikooli üritusel leitakse viise, kuidas üritust korraldavale kohalikule kogukonnale midagi tagasi anda ja seetõttu toimubki laupäeval, 23. juulil Eestis noortele (vanuses 14–25) tasuta päev, mis on täis inspireerivaid õpetajaid ja eksperte, kes käsitlevad olulisi teemasid nagu vaimne tervis, kuidas täita oma unistusi, kuidas tulla toime elu väljakutsetega, kuidas hoolitseda oma keha ja vaimu eest jne. Käsitlemisel on lai spekter nooreks inimeseks olemise tahke.

Päevale oodatakse osalema ka Ukraina noori, kes on pidanud sõja tõttu oma kodudest Ukrainas põgenema. Olemas on tõlge ukraina keelde.

Esialgne kava:

10.00 Päeva sissejuhatus

10.30 Sissi Benita muusikaline avalöök

10.45 Vishen Lakhiani (Minvalley asutaja ja tegevjuht) – 6 phase meditation

11.30 Intervjuu – Sissi Benita

11.50 PAUS

12.00 Kristina Mänd-Lakhiani – How to love yourself imperfectly?

12.45 LÕUNA

13.45 Marisa Peer – Life Challenges and How Do We Face These?

14.30 Intervjuu – Helen Adamson

14.50 PAUS

15.00 Nadim Nasser – The Knowledge Society. How to navigate a changing world with tech and practice key mindsets for success and happiness.

15.25 Ronan Oliveira – Body Positivity and Self-awareness

16.20 Florencia Andres – Learn how to make your dreams come true.

16.55 Lõpusõnad