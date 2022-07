VIDEO ⟩ Kimi Räikkönen ulatas kuumas autos piinlevale koerale abikäe

Selgub, et Kimi Räikkönen on suure südamega loomasõber. Toscanas puhkusel viibiv Räikkönen kõndis oma lapsega mööda tänavat, kui märkas autosse lukustatud lõõtsutavad koera. Kimi tõi tühja jäätisetopsiga vett, ulatas topsi läbi akna koerale ja lasi tal juua. Vett oli loomale kindlasti vaja, sest temperatuurid on seal praegu väga kõrged.