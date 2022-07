Kuidas valmib maitsev kodune rosolje? Nippe jagas Irja Lutsar!

«Kui nüüd hommikusöögi valik välja jätta, siis võib öelda, et eelistan pigem liha. Magusa sööja ma pole. Mul on keset suve sünnipäev. Kui ma lasteaias käisin, siis ei saanud mitte sugugi aru, miks sünnipäeva puhul komme tuuakse. Mina tahtsin hoopis kiluvõileibu. Seega, ka pidudel eelistan ma pigem lihavarrast kui midagi magusat,» muigas Lutsar.

Lutsar avaldas, milline on nende pere firmaroog. «Päris selliseid sööke muidugi tänapäeval enam pole, millega ükski pidu pidamata ei jää. Kuid üks minu lemmiksööke on aastaid olnud kahtlemata rosolje ja on nii kuni siiamaani. Olen tõepoolest üks väga suur rosolje sõber. Kui laps olin, siis enne pidusid söödeti mul kõht korralikult täis, et ma peolaua taga ainult rosoljet ei sööks,» rääkis ta.