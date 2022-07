PILTUUDIS ⟩ Rõveduse tipp! Venemaa uuest «McDonaldsist» ostetud burger pani netirahva kihama

Juuni keskel avas kiirtoidukoht esimest korda uksed uue nime all. Venemaa keti nimeks sai «Вкусно и точка». Ja kuigi keti uus omanik Oleg Paroev ütles Moskva restorani avamisel, et kliendid isegi ei märka vahet, tõestab hallitanud burger paraku vastupidist.

«Meie McDonaldsi asenduses pakutakse hallitanud burgereid, kena,» kirjutas mees Twitterisse postitatud pildi juurde. Pildilt on näha, kuidas burgerikukkel on nurgast rohekat tooni.

«Ameerikas ei hallita nad kunagi. Vähemalt sa tead, et see on toit,» naljatles üks. «Spetsiaalne toitumisoperatsioon,» lisas teine. «90ndate maitse! Mis ei tapa, teeb tugevamaks,» nentis kolmas. «Sõjaaja Big Mac,» lõõpis ka neljas. Ühe kommenteerija sõnul on vaatepilt nii rõve, et ajab lausa oksele. «Ma sööks pigem maanteel olevat korjust,» lisab ta dramaatiliselt.