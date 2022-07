USKUMATU ⟩ See üllatav jook kaitseb hambaid bakterite eest

Hambaarstid on juba ammusest ajast hoiatanud, et punane vein avaldab hammastele halba mõju, kuna värvib neid. Nüüd aga selgub, et punane vein ei pruugigi olla selline hammaste ja igemete vaenlane, nagu me oleme harjunud mõtlema. 2018. aastal avastasid teadlased, et punases veinis sisalduvad polüfenoolid ja teatud ekstraktid võivad suuõõne tervist hoopiski kaitsta.