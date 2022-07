Ükskõik, kas viilutad neid värskelt grillitud burgeri peale, lisad neid salatisse või pastasse – miski ei anna toidule nii palju hoogu kui värsked tomatid. Tomatid on lisaks heale maitsele ka tervisele kasulikud, ehkki need ei pruugi igaühele sobida, sest on üks kõige levinum toiduallergia põhjus. Mis siis juhtub, kui süüa tomateid?