Naine teenib erakordselt painduvate pöialde abil üle 115 000 euro kuus

Allie sõnul maksis üks mees talle 5000 eurot pöidlapiltide eest ja oli neist nii vaimustuses, et tellis lõpuks veel ühe partii. Allie ütles, et on viimase kuu ajaga teeninud üle 7000 euro. «See pöidlajutt algas eelmisel kuul, kui mingi mees kirjutas mulle, sest nägi minu Instagramist ja TikTokist, kui painduvad mu pöidlad on. Ta ütles, et tal on tohutu pöidlafetiš ja minu omad on väga haruldased. Ma isegi ei teadnud, et see on fetiš ja nii ma postitasin selle kohta TikToki. Selle peale hakkasid teisedki mehed mulle sõnumeid saatma, et küsida pilte ja videoid minu pöialdest.»