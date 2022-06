Just selles järjekorras on õige sinki, juustu ja muud võileiva peale laduda

See on tõelise profi samm ja võib minna vastuollu kõigi su võileiva valmistamise instinktidega. Kui sa kodus võileiba teed, määrid tõenäoliselt sinepi, majoneesi või muu määrde otse leivale. See on aga vale, sest need imbuvad leiva sisse, jättes sulle hiljem sogase võileiva. Pane määrded liha- ja tomativiilude peale, nii et need satuvad keskele.