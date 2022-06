FOTOD ⟩ Ukraina õpilased käisid puruks pommitatud koolimaja taustal pilte jäädvustamas

Lõpuaktus rusude keskel ei olnud just see, kuidas Ukraina õpilased oma kooli lõpetamisest unistasid. Sõja tõttu on paljudest koolimajadest võimsad lahingud üle käinud, kuid sellest hoolimata otsustasid õpilased kooliaktusest mingi märgi maha jätta.