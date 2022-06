Ansambli Naised Köögis liige avaldas lihtsa toidunipi: see on super ja töötab sada protsenti

«Kui köögis toimetades midagi eriliselt hästi õnnestub, siis muidugi on hea meel jagada seda ka teistega. Kui päris aus olla, siis ka mind inspireerivad teiste sotsiaalmeedia postitused. Kui näen midagi tõeliselt head, siis tekib kohe tunne, et prooviks ka ise järgi teha. Ehk siis...äkki täna ei teeks seda halli tavalist hakklihakastet, paneks sinna sisse hoopis midagi punast või rohelist,» rääkis Leivo.

Muusik andis nõu, et praegusel ajal, mil kõik oma aias tärkab, tasub seda head kraami ka toiduvalmistamisel ära kasutada. «Kasvõi see, et kasutage näiteks lilli söögitegemise juures! Paljud ei tea, et mitmeid lilli saab panna isegi salatite sisse. See teeb toidu ka vapustavalt kauniks,» mainis ta.