ERILINE ELU ⟩ Loovmässaja Freeman: «Kõvad mehed on kõik haiget saanud lapsed»

Meeste puhul tuleb see ainult haiget saamisest. Kui oled lapsepõlves alla surutud. Aga kui haiget ei saa, siis sügavale ei jõua. Ja me ei saa lapsepõlvetraumades süüdistada oma vanemaid – nemad elasid nii, nagu nad oskasid.

Ma olen nüüd üheksa aastat teinud iga nädal teraapiat. See on tervendav, aga ka väga huvitav! Minu taiji-õpetaja Ivo Hillermaa näpuga näitamisel tegin endaga sellise töö, et ma olen täna ok. Ma ei ole 12–13 aastat tilkagi joonud. Tahan aina edasi liikuda – maailm inimese sees on nii põnev! Mugavus paneb su proovile. Aga sa pead eluaeg edasi liikuma. Sellist punkti, kus ma olen nüüd keegi, seda ei tule kunagi.

Ma ütlen, et kui taiji'd ilma teraapiata teha, siis saab soojaks. Aga koos teraapiaga saad sa asjad endas tööle – see terviklik on elamise kunst. Kui päevast päeva taiji'd praktiseerida, siis sa püsid kogu aeg avatud meeltega. Nagu seene või LSD all! Tunnetad kõike ja näed kõike. Vaimselt avatud olla on parem veel kui laksu all olla.

Vaimselt avatud võib siis täitsa mõnus olla?