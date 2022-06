ERILINE ELU ⟩ Loovmässaja Freeman: «Kasvasin üles kuulivihina ja veriste meestega, kõvad mehed on kõik haiget saanud lapsed»

Toivo Freeman Pilt on elanud sedavõrd metsikut elu, et kõike kirja pannes tundub – no see autor on küll seeni söönud! Nii hullumeelseid seiklusi ei suuda keegi välja mõelda. Seal on kõvasid kaklusi, saavutusi ja surmasuhu sattumist. Tihedalt tätoveeringutega kaetud nahk märgib seda erilist elu.