KARM REAALSUS ⟩ Seksiäri Eestis: esimese klassi last müüdi nädalavahetusteks ärakasutamiseks

Seksiäris liiguvad suured rahad, kuid naistele endale jääb teenitust vaid 40 protsenti. Foto: Shutterstock

3. Kui suurtest rahadest me selles valdkonnas räägime?

See on väga tulus äri. Seda just kurjategijate jaoks.

Eestis tuleb seksi eest välja käia 150 kuni 400 eurot. Ohvrite sõnul, kes meil siin on olnud, läheb 60 protsenti teenitud rahast organiseeritud kuritegevusele. Sellest 40 protsendist, mis kätte jääb, tuleb naisel tasuda kõik kulud. Lennupiletid, korterid, rendid, tervisekulud, rõivakulud ja muu taoline.

4. Milline on prostitutsiooni kaasatud naiste keskmine vanus?

2016. aastal tehtud uuringu järgi oli nende naiste keskmine vanus 38 aastat. 2021. aastal viisime läbi uue küsitluse, kuid neid andmeid meil veel pole.

Ärisse hakatakse seevastu sisenema juba väga varakult. Meil on tulnud tegeleda 14–15-aastaste tüdrukutega, kes on müünud oma keha, et osta kooliasju. See on Eestis reaalsus, sest laste ja naiste vaesus on jätkuvalt suur probleem.

5. Mis rahvusest meie seksitöötajad on?

Eesti keelt kõnelevaid prostitutsiooni kaasatud naisi on suhteliselt vähe. Palju on vene keelt kõnelevaid naisi, kuid see ei tähenda ilmtingimata, et tegemist on venelastega. Inimkaubanduse ohvritena satuvad Eestisse nii kolmandate riikide kodanikud kui ka Euroopa riikide kodanikud.

Seksi eest on valmis maksma väga erinevad inimesed. Foto: Shutterstock

6. Kes on need mehed, kes seksi ostavad?

Tegemist võib olla väga erinevate inimestega – erineva kultuuritaustaga, sotsiaalse taustaga jne. Samuti erinevad nad oma psühholoogilise küpsuse poolest.