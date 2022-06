KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Grete Paia lükkab ümber kahtlused ilulõikuste kohta

Grete Paia püüab pilke nii andeka laulja ja laulukirjutaja kui sotsiaalmeedia staarina. Tema kontot jälgib täna 46700 silmapaari. Saaremaa kaunitar on kahtlemata andekas sisulooja, piltide presenteerija ning filtrite kasutaja. Ja Grete enda välimus on vägagi ideaalilähedane ilu - perfektne liivakellakeha kõrge büstiga ning kitsas nina, mille sarnast pakuvad populaarseimad instafiltrid. Gretel on aga kogu see kapital naturaalselt olemas.