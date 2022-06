Ideaalne kellaaeg trenni jaoks, et kaalust alla võtta

Uuring näitas, et naistel on kasulikum teha trenni pigem hommikuti, samas kui meestele sobivad paremini õhtud. Uuringus vaadeldi 30 meest ja 26 naist, kes kõik olid terved ja vanuses 25–55. Üks rühm treenis tund aega enne kella 8.30 hommikul. Teine rühm tegi samasugust treeningut vahemikus 18.00–20.00. Kõik pidasid ka spetsiaalset dieeti.

Uuringu juhtivautor dr Paul Arcerio ütles, et inimestel on rohkem võimalusi trennist kasu lõigata, kui nad teevad seda varakult. Tulemused näitasid, et programm oli eriti kasulik naistele, kes soovisid vähendada kõhurasva ja madaldada vererõhku, kuid leidsid, et neil oli parem lihast kasvatada õhtul. Õhtune treening mõjus väidetavalt paremini ka naiste meeleolule.

Meeste puhul tundus, et treenimise kellaaeg mõjutas neid vähem. Arcerio ütles, et õhtune trenn on ideaalne meestele, kes on huvitatud südame, ainevahetuse ning emotsionaalse heaolu parandamisest. Uuring vaatles juba terveid inimesi, kuid tulevikus võiks seda kohaldada ka ülekaalulistele.