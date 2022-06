NAISTEJUTUD ⟩ Hei, ihnuskoid – kas armastuse arvelt tasub kokku hoida?

«Ma alati arvan, et asjad lahenevad,» ütleb optimist Kristinka. Ja senine elu näitab, et nii, nagu ootad, kipubki minema. «Hoolimata sellest, et tulen tavalisest Eesti perest, kus kogu aeg räägiti, kuidas raha on vähe ja kalapulgad on liiga kallid – neid ei raatsi süüa. Aga see ei ole kuidagi minuga üldse haakunud.»

Dagmar Lamp aga korrigeerib kohe: «Maailmas, sealhulgas Eestis, on väga palju inimesi, kellel asjad ei lahene ka siis, kui nad mõtlevad, et kõik laheneb. On natuke privilegeeritud seda öelda. Sest vaesus on päris probleem! Juhin tähelepanu, et on väga suured hulgad inimesi, keda mõtlemine ei aita.» Kuid lisab seejärel: «Minu jaoks see mõtteviisis on veits uhhuu-tasand! Kuigi minu jaoks on see ka töötanud. Peamine, et sa kogu aeg ei räägi endale: «Mul ei ole üldse raha!» See oli minu mantra, aga täna ma enam seda ei tee. Aga sellel, et mina sellesse usun, ei ole tänapäeval veel teaduslikku põhjendust taga.»