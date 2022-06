Suvi saabub stressiga – appi, kohe saab see läbi! Sama tunne haarab meid puhkusele minnes. No nüüd tuleb täiega tõmblema hakata, sest kohe-kohe on puhkus läbi. Oleks ju kahju ahastada, et aeg libises kui liiv sõrmede vahelt ja ei teinudki midagi.