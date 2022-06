Populaarne avokaado säilitamise trikk võib olla ohtlik

Mäletate, kui inimesed panid elektritrelli otsa WC-harja ja proovisid nii kartuleid koorida? Tõenäoliselt mitte. Need trendid tulevad ja lähevad, kuid kõike ei pea omal käel järele proovima.

Praegu on nende hiilgavalt halbade ideede seerias jõudnud kord «avokaadomaagia» kätte. See tähendab, et avokaadod tuleb panna õhukindlasse konteinerisse vette ja seejärel külmikusse. Asja iva seisneb selles, et vesi hoiab avokaado värske.

Mõned on isegi väitnud, et see trikk on aidanud neil toiduaineid nädalaid värskena hoida – mis tundub mõistagi ahvatlev, arvestades, et avokaado suudab pruuniks minna silmapilgutuse jooksul.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) aga seda nippi ei soovita. «Peamine probleem on see, et võimalikud inimtekkelised haigustekitajate jäägid, mis võivad asuda avokaado pinnal, paljunevad vees.»