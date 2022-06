Mismoodi mõjub kehale päevane tipsutamine võrreldes õhtusega?

Tänapäeval on palju maitsvaid alkoholivabu jooke, aga kui soovid siiski mõnda alkohoolset jooki nautida, siis siin on kirjas mõned peamised viisid, kuidas päevane joomine mõjutab keha.

Perearst dr Sandra Luyindula ütles, et sõltumata kellaajast on alkohol rahustava toimega, ehkki naps enne magamaminekut häirib und erinevalt laialt levinud vastupidisest arvamusest. Kas see tähendab, et päeval võib rahuliku südamega klaasi kummutada, kartmata kehva ööund? See sõltub joodava alkoholi kogusest.