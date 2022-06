Merle Lilje suveköök: just nii valmivaid parimad marineeritud räimed

Ansambel Laine laulja Merle Lilje avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa», et armastab süüa ja valikutes ta pirtsakas pole. «Teate, mul polegi sellist toiduainet, mida ma ei taha süüa. Mind on korralikult lapsepõlves kasvatatud - kui toit pannakse ette, siis tuleb kõik ära süüa. Usun, et tänu sellele ma ei pirtsuta tänase päevani,» sõnas ta.

«Köögis toimetan nii vähe, kui võimalik ja nii palju, kui vajalik. Väga suur köögi fanaatik pole. Kuid mul käivad hood peal! On perioode, mil suure hea meelega valmistan pikaajalisi toite. Kuid põhiliselt teen siiski kiireid lõuna- ja õhtusööke. Mis seal salata, need toimetamised on tegelikult igapäevased. Ehk siis, toitu teen peaasjalikult siis, kui midagi vaja on. Kui aga tore inspiratsioon peale tuleb....kokkan samuti midagi head,» täpsustas laulja rõõmsameelselt.

Isiklikke firmaroogasid on Liljel päris mitu. «Üks suurtest lemmikutest on aga praetud räimed marinaadis. Armastan seda toitu juba lapsepõlvest ja retsept on käinud meie peres põlvest põlve. Minu vanaema tegi, ema samuti ja nüüd siis valmistan mina oma köögis,» avaldas ta.

«See roog on minu tõeline hitt. Varasematel aegadel, kui mobiiltelefone veel polnud, käisid inimesed palju rohkem omavahel läbi. Koguaeg oli sünnipäevad ja niisama kohtumised. Kui mina koosviibimist korraldasin, siis kodus olid alati laual kartulisalat ning praetud räimed marinaadis. Sõbrannad alati õhkasid, et küll olid minu tehtud räimed head. Ja ma ma pole seda traditsiooni sugugi unustanud,» rääkis särasilmne lauljanna.

Lilje lisas, et maikuus on tema peres mitmeid sünnipäevi ja just sel perioodil on ka räimehooaeg alanud. «Nüüd viibin enamuse ajast Muhu saarel, seal on üks tore kalapood, kus käin alati värsket räime hankimas. Nii tore on kala ette valmistada. Istun terrassil, potid on kõik ees ja minul on hea räimi puhastada. Siis haaran kaks panni ja praen hoogsalt korraga kõik valmis. Sööme alati õues,» avaldas ta.

«Mul on räimede valmistamisel «labidaga nipp». Ma ei järgi mingit õpetust, see oskus on kuidagi veres. Ja pole mitte kordagi ühtegi räimelaari raisku läinud. Aga ikka, nagu tavaliselt: panen vee keema, lisan sinna maitseained ja hakin porgandid. Mina panen porgandeid palju, mulle kohe meeldivad need! Siis lisan sibularõngad ja keedan seda kõike. Seejärel läheb äädikas,» rääkis ta.

Laulja selgitas, et marinaad peab olema tugevamaitseline. «Kala võtab ju maitse mahedamaks. Minule meeldib, et räimel jääb ka mari sisse - eemaldan vaid sisukonna ja pea. Praen alati kahelt poolt ning paneerin muna ja jahuga,» märkis ta.

«Alati on nii hea välja tulnud. Kõik kiidavad! Mingitel koosviibimistel pole viitsinud räimi ette valmistanud. Siis ikka küsitakse, et kas siis sel korral polegi kala tehtud...nad nii ootasid,» muigas Merle Lilje raadio Elmar hommikuprogrammis.