ETTEVAATUST ⟩ Sel ajal söömine paneb sind kiiremini vananema

Kui elu muutub kiireks, võib juhtuda, et sööd siis, kui jumal juhatab. Mõnikord võib ta juhatada nii, et terve päev möödub söömata ja alles enne voodisse heitmist pistad midagi hamba alla. Selline harjumus ei tähenda üksnes seda, et oled terve päeva näljane, vaid hiljuti ajakirjas Science avaldatud uus uuring väidab, et see kiirendab ka vananemist.