NÄDALA STIIL ⟩ Ettevaatust, punased tulevad!

Riina Põldroosi kleit kaldub toonilt kirsi ja fuksia poole, see on täiesti teise iseloomuga punane.

Kui heita pilk kümnesse viimasesse kevadesse, jääb midagi punast alati silma. Pole ka ime – punane on pikima lainepikkusega värv, mida inimsilm lihtsalt esimesena märkab. Kuid sel kevadel on teisiti! Algses trendikaardis ehk säras siin-seal ka vere, mooni ja kirsi toone, kuid nüüd on need taandunud. Põhjuseks maailmas möllav brutaalne vägivald.