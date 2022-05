NAISED SIILIL ⟩ «Verd ma ei karda! Kui tuleb minna, siis tuleb minna»

Mida teete siis, kui õppusel ei osale?

Kaitseväes parameediku õpe andis mulle selge visiooni, mis mulle meeldib. Hetkel toetan tugiisikuna erivajadustega lapsi. Aitan tal igapäevaeluga hakkama saada, õppida, toetan, arendan, olen lihtsalt sõbraks. Minu hoole all on üks Downi sündroomiga esimese klassi poiss. Ta on tegelikult hästi armas, sotsiaalne, rõõmsameelne. Ja nii suure südamega! Temas ei ole midagi halba, kui annad talle head, annab ta sulle topelt tagasi. Erivajadustega lapsed on toredad lapsed. Ja nad pole meist nii erinevad.

See töö õpetab mind nägema elu avarama pilguga, arvestama teistega veidi veelgi laiemal moel. Õpetab hindama kõike seda, mis mul on. See on südameheaduse kasvatamise amet.

Viru jalaväepataljoni nooremseersant Karmen Lepp esmaabiharjutusel. Foto: Ott Aro

Mis toimub Siili meditsiinirühmas?

Mina tegutsen Viru jalaväepataljoni baasil formeeritud 13. jalaväepataljoni staabi- ja tagalakompanii meditsiinirühmas. Erinevaid rolle on palju, alustades parameedikutest ja lõpetades arstidega, igaühel on oma tööpost ja meeskond. Ühes meeskonnas on umbes neli liiget. Kõik tuleb sisse harjutada, et kõik toimiks nagu kellavärk. Esmalt tuuakse kannatanu sidumispunkti, kus ta saab abi. Kui kiirem abi on antud, tuleb ta minu hoole alla Unimogi peale, see on evakuatsiooni masin – minu ülesanne on jälgida, et kannatanu seisund ei halveneks, ja toimetada ta edasi haiglasse või põhjalikumale ravile.

Mis te õppusel veel teete? Mida kõike üks kaitseväelane oskama peab?

Harjutame, treenime, täidame kiiresti jooksvaid ülesandeid. Baasoskused on kõigil reservväelastel head – oleme läbinud ajateenistuse. Oskad iseendaga hakkama saada, oskad arvestada oma jaoga ja kaaslastega koos eesmärgini jõuda. Kindlasti on vajalikud laskmisoskus, enesekaitseoskused, oma piirkonna jälgimise ja patrullimise oskus.

Füüsilise võimekuse poolelt pead suutma oma varustusega hakkama saada – see on päris raske tegelikult. Kogu aeg on varustus kaasas! Siia kuuluvad enda kaitsmise vahendid – killuvest, taktikaline vest, relv ka kindlasti – ilma selleta ei tohi mitte kuskile minna. See kõik annab omajagu lisakaalu ja teeb liikumise raskemaks, kui on kiirelt vaja joosta või kaitset teha. Aga sellega harjub üllatavalt kiiresti. Kui on pikemad jalgsirännakud, siis tuleb ka enda magamise varustust ja varuriideid kaasas kanda. Jalaväelastel on seda kandamit mõnevõrra rohkem kui meditsiinis. Kuid parameedikutel on jälle esmaabikott, mis kaalub 5–10 kilogrammi ja sisaldab meditsiinitarvikuid, mida on vaja lahinguväljal.

Kui palju see varustus kaalub?

Killuvest, relv ja rakmed on umbes 5 kilogrammi ringis, koos seljakotiga tuleb varustuse kaal 10–20 kilo, keskmiselt 15 kilo. Ma ise kaalun 60 kilo kanti, see teeb nii veerandi lisaks. Aga ma ei kurda! Alguses tundus raske, aga nüüd on täitsa tavaline.

Mida õpetab ajateenistus ja õppusel osalemine?